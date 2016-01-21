哈通社阿斯塔纳1月21日电 据路透社消息，美国高级官员称，美国正加紧帮助土耳其封锁与叙利亚的边境，并将首次为土耳其提供相关技术。

美土数月来一直在探讨如何封锁土叙之间最后一段不安全的边境。这段边境长98公里，已成为"伊斯兰国"武装分子、黑市货物和战争物资的高速通道。

"伊斯兰国"控制了这段边境的叙利亚一侧，巴黎去年11月恐袭案后，对该边境加强控制变得更为紧迫。上述美官员称，巴黎恐袭案的一些袭击者通过或者企图通过土叙边境在"伊斯兰国"占领区与欧洲之间活动。

美副总统拜登将于周四抵达土耳其，并与土耳其总统埃尔多安和总理达武特奥卢会面讨论打击"伊斯兰国"。

拜登将是近期诸多访问土耳其的外国高层人士之一。上述美官员对路透表示，美国土安全部长约翰逊2月将率领一个机构间代表团访问土耳其，为土政府提供一项有关边境管控技术的具体清单。

上述美官员称，美国可能提供的技术清单包括高空监测气球和反隧道技术，且美国准备分享检测简易爆炸装置所用材料的方法。

"我们欣赏他们（土耳其）的行动，我们希望与他们合作以进一步加强控制（土叙边境），"美政府一位高官谈及土耳其说道。上述美官员要求匿名。