网友近来热议"最矮世界小姐"话题。来自日本的板垣真衣身高152公分，曾获世界小姐特别奖，目前在北京大学当留学生，成为名副其实的北大"学霸级"女神。

这个话题让许多矮个子女生上网分享自己的照片，引发网友贴文说，"身高矮，内心像巨人"、"很少很少很少很少拍全身照的我要出来冒泡了！矮不是我们的错，只要我们内心像巨人一样。"

综合媒体报道，板垣真衣2013年曾获得日本世界小姐特别奖，成为世界小姐日本赛区开赛以来身高最矮的获奖者。

她在日本读完大学后，因喜欢中国传统文化，选择到北京大学对外汉语教育学院当留学生，还在短短一年时间内考取多个资格证书，被形容为北大学霸级女神。

她说，在北大认识很多来自世界各地的朋友，每天的学习生活都十分难忘。

板垣真衣目前在北京居住的地方，距离北京大学要坐一个小时的地铁。上学的时候，她每天上午6时左右起床，7时30分前出门，赶去学校上课。

做为世界小姐，板垣真衣非常注重自己的形象和修饰，在日本读书时甚至上过专门的美容化妆学校。她有一整套的化妆工具，在一个化妆盒中，有35块眼影，47块唇膏。

她每次出门之前都会很认真地化好妆，板垣真衣说，在日本，女性妆容得体是最起码的外出礼仪。即使独自在家，她也会好好打扮，穿上合体的衣服。

（来源：联合早报网）