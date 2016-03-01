中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    00:25, 01 三月 2016 | GMT +6

    俄女子疑放火烧屋并&#34;斩首&#34;幼童被收押

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月1日电 据BBC报道,莫斯科一名提着一颗被斩下的幼儿人头的女子周一（2月29日）被警方逮捕。

    被捕的女子据信是被害幼童的保姆。在杀害幼童之前，她还纵火烧毁了幼童父母居住的公寓。
    闭路监视器录下的画面显示，包着围胸头巾的这名女子走向地铁站的附近，手中拿着一颗头颅。
    一名巡警随即拦截并将她按倒在地上。莫斯科警方调查委员会说，涉嫌女子现在正在精神病房接受诊断，设法确认她是否了解自己的行为。
    在发现了一具年约3或4岁幼童的遗体之后，警方展开了刑事犯罪调查，尸体发现的地点是莫斯科西区一间被烧毁的公寓，调查人员在遗体上也发现了施暴致死的痕迹。
    莫斯科警方的声明说，根据初步的调查，死者的保姆是来自一个未指名的中亚国家，1977年出生。
    声明还说，涉嫌女子等被杀害幼童的父母和兄姐离开公寓之后，出于"目前还不明白"的原因将幼童杀害，然后放火烧毁公寓，然后离开现场。
    一家名为《生活新闻》、以报道犯罪新闻知名的俄国小报报道说，遇害的幼童是一名女孩。
    该报的报道说，一名巡警在地铁站外拦下涉嫌女子，并要求她出示身份证件，女子此时便从手提包中取出幼童的头颅，并且尖叫说会把自己炸死。
    不过根据该报的网站，涉嫌女子被捕之后，警方并未在她身上发现炸药的痕迹。
    在网上发表的业余拍摄视频则是显示一名似乎是嫌疑人的女子，在地铁站外高喊伊斯兰教的口号--"真主至大"。她还说，自己是"恐怖分子"。

    标签:
    社会 俄罗斯 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!