哈通社阿斯塔纳3月1日电 据BBC报道,莫斯科一名提着一颗被斩下的幼儿人头的女子周一（2月29日）被警方逮捕。

被捕的女子据信是被害幼童的保姆。在杀害幼童之前，她还纵火烧毁了幼童父母居住的公寓。

闭路监视器录下的画面显示，包着围胸头巾的这名女子走向地铁站的附近，手中拿着一颗头颅。

一名巡警随即拦截并将她按倒在地上。莫斯科警方调查委员会说，涉嫌女子现在正在精神病房接受诊断，设法确认她是否了解自己的行为。

在发现了一具年约3或4岁幼童的遗体之后，警方展开了刑事犯罪调查，尸体发现的地点是莫斯科西区一间被烧毁的公寓，调查人员在遗体上也发现了施暴致死的痕迹。

莫斯科警方的声明说，根据初步的调查，死者的保姆是来自一个未指名的中亚国家，1977年出生。

声明还说，涉嫌女子等被杀害幼童的父母和兄姐离开公寓之后，出于"目前还不明白"的原因将幼童杀害，然后放火烧毁公寓，然后离开现场。

一家名为《生活新闻》、以报道犯罪新闻知名的俄国小报报道说，遇害的幼童是一名女孩。

该报的报道说，一名巡警在地铁站外拦下涉嫌女子，并要求她出示身份证件，女子此时便从手提包中取出幼童的头颅，并且尖叫说会把自己炸死。

不过根据该报的网站，涉嫌女子被捕之后，警方并未在她身上发现炸药的痕迹。

在网上发表的业余拍摄视频则是显示一名似乎是嫌疑人的女子，在地铁站外高喊伊斯兰教的口号--"真主至大"。她还说，自己是"恐怖分子"。