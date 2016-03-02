美国大选初选"关键星期二"投票后，民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普（台湾称川普）分别"再下城池"，巩固了各自在党内提名选举中的优势地位。

特朗普成为美国总统的几率似乎又大大增加，也让人难免担心一旦特朗普总统梦成真，美国是否会出现一个"惹众怒"、"犯忌讳"、"走极端"的总统。

BBC广播四台晨间新闻时事旗舰节目《今日》周三（３月２日）采访了与特朗普结识多年的英国老牌媒体人皮尔斯•摩根（Piers Morgan）。

摩根曾任职英国多份小报，1994年出任默多克旗下小报《世界新闻报》总编。

2004年，摩根被指刊登伊拉克囚犯遭英軍士兵虐待的假照片，被解除了小报《每日镜报》总编一职。其后，他前往美国发展，因此结识了特朗普。

摩根说与特朗普结识了十年，一直保持联系，最近的一次联系是一个月前，特朗普打电话来谈了很多正在展开的美国大选情况。

平和收敛



皮尔斯·摩根曾经担任英国多份小报总编

摩根曾参加当年特朗普主持的真人秀节目《达人秀》，在五个星期的节目期间近距离观察了解特朗普。

摩根说："我当年看到的特朗普，是在他自己熟悉的环境下，在他董事会的会议室内。他给我留下很深的印象，非常敏锐，知道怎么与参赛者打交道，就像个音乐会上的指挥。"

"我当时看到的是一个为人热情、很有幽默感、很有见地的特朗普。所以当我看到特朗普因为他的所做所说惹了众怒，我得感觉是他故意这么做来吸引媒体的

注意。我觉得实际上，如果他真的成为特朗普总统，他一定会平和收敛很多很多。"

"如果不是面对镜头，如果跟你只是一对一谈话，他是一个完全不一样的动物，更加平静、更加理性。要知道，他这个人从不喝酒，也不抽烟，连咖啡也不碰。他对自己有完全的掌控，知道自己在干什么。"

拉选票

特朗普有不少富争议的公开讲话，被批评过于出格，那么他所说的那些极端言论真是他的内心话吗？

摩根说，他自己对特朗普这些犯众怒的讲话持"怀疑态度"，"他跟每一次选举中的所有竞选人一样，说的很多话都只是为了拉选票。譬如他谈了不少自己对穆斯

林的政策，但在我看来，他如果真当上了总统，绝不会真的禁止穆斯林入境美国，哪怕是短期禁止入境也不会。"

"我们已经看到他后来改口了一些非常极端的观点，不过他通过自己这些言论，在近一个星期的时间内，主宰了媒体新闻报道的内容。"

特朗普曾经对邻国墨西哥"大放厥词"，称要在两国之间建一道隔离墙来阻止毒品、强奸等等。

那么特朗普就不怕自己此类"排墨言论"过于离谱而显得很滑稽吗？他为什么要如此出言不逊呢？

摩根说，特朗普的讲话的确很伤人。"媒体也刻意营造他的形象。我完全不同意他说的很多讲话，我如果能投票，也绝不会投给他。但是，他作为共和党的竞选人，至今能取得如此成功，是他掌握了人们在某些关键问题上的心理。至于说移民问题，的确有很大数量的非法移民从墨西哥进入美国国境。美国人，不是一个两个，而是数百万计的美国人，对此已经忍无可忍。"

交易好手



那么，像特朗普这样一个"口无遮拦"、"思想极端"的人如果真的当上美国总统，是不是让人害怕呢？

摩根说，看看特朗普在美国的生意就知道，他是个房地产商，非常有钱，自己承担了竞选中的绝大多数经费，开着自己的大私人飞机到处去为竞选宣传，这是很费钱的事。"你看他的生意，他知道用很聪明的人来打理，而且他喜欢高质量的产品。没有人对他的公司承建的房子质量、高尔夫球场质量或者度假村的质量有意见。"

"只要看看他以往所做的，看看他的成就，我觉得就不必那么紧张他当了总统会怎么离谱。"

"美国政治现在急需一个会做交易的人，奥巴马从控枪开始政策就处于瘫痪状态，因为他没有能力在参议院推行任何政策。而特朗普呢，不管你喜欢他还是恨他，他是全世界最会做交易的人，如果他入主白宫，我很愿意下个赌注，看他会跟普京如何敲定交易。"（来源：BBC）