哈通社阿斯塔纳3月23日电 据外媒消息,比利时警方周三（3月23日）继续追捕昨日连环爆炸案的嫌犯。哈通社阿斯塔纳3月23日电 据外媒消息,比利时警方周三（3月23日）继续追捕昨日连环爆炸案的嫌犯。

当天，比利时媒体还披露了袭击布鲁塞尔国际机场的两名自杀炸弹攻击者的名字--分别为哈立德和卜拉欣•埃尔－巴克拉伊（Khalid & Brahim el-Bakraoui）。

此前，比利时媒体收回了布鲁塞尔爆炸案中的一名主要嫌疑人纳吉姆•（Najim Laachraoui）"已经被抓获"的报道。

比利时首都布鲁塞尔机场和地铁站的爆炸已经造成至少31人死亡、260人受伤。

所谓的"伊斯兰国"宣称对此次事件负责。



比利时媒体披露了两名自杀炸弹攻击者的名字--分别为哈立德和卜拉欣·埃尔－巴克拉伊（左边两人）





比利时已宣布全国哀悼3天。当地时间星期三中午12时（格林尼治标准时间11时），比利时将为连环恐怖袭击事件遇难者默哀一分钟。

星期二晚，数以千计的民众前往布鲁塞尔交易所广场，点燃蜡烛，并在地上摆放鲜花，哀悼在连环恐怖袭击事件中的受害者。

比利时电台RTBF说，这两兄弟是在警方那里有记录的，他们两人都有刑事犯罪记录。

这家比利时媒体说，哈立德•埃尔－巴克拉伊曾以假名在比利时首都福雷地区租赁了公寓房间。