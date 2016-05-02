哈通社阿斯塔纳5月2日电 据BBC报道，美国共和党总统提名战参选人特朗普再次就美国对中国的庞大贸易逆差提出批评，并首次以"强奸"一词来形容中国对美国贸易的支配优势。

美国有线新闻网引述特朗普说，"我们得转变这点。不要忘了，我们有王牌。我们就像被人抢劫的猪仔存钱罐。我们手上有王牌，我们对中国有很大力量。"

在美国对中国的贸易逆差一事上，特朗普指出，"我们不能允许中国继续强奸我们的国家，而这正是他们现在的所作所为。"

特朗普是周日在印第安纳州韦恩堡举行竞选集会时，将美国对中国的贸易逆差与"强奸"相提并论。

特朗普之前也曾指控中国操纵人民币汇率，使中国出口的商品更具竞争力。在周日的竞选集会上，特朗普首次以"强奸"一词形容他所称的中国对美国贸易的支配优势。

但特朗普强调，他本人并非对中国生气，而是不满现今美国领袖极度无能。

2011年，当特朗普在走访新罕布什尔州一家防务制造商时，声称"中国正在强奸这个国家"。在周日的竞选集会上，他还表示，中国在贸易上"谋杀"美国。

三月份在接受纽约时报采访时，特朗普表示，中国公司与美国公司做生意很容易，但美国公司与中国公司做生意则并非如此。

他表示，"我们在中国做生意非常困难，中国与我们做生意却很容易。除此之外，我们进入中国做生意要支付巨额的税收，可当中国卖东西给我们时，却没有收税。我认为这简直是双重标准"。

特朗普上周在盛顿发表讲演时表示，如果11月当选总统，将寻求与俄罗斯和中国改善关系。

他并表示，要进入一个繁荣的新世纪，修复与中国的关系是另一重要步骤。"中国重视实力，但是由于中国在经济上占了我们的便宜，我们完全失去了他们对我们的重视"。