哈通社阿斯塔纳5月3日电 据BBC报道，越南芽庄机场周一晚上因边检人员向中国游客索取小费，而引起冲突。

据媒体报道，中国驻胡志明市总领事馆已获悉事件，并正了解事件。

事件在周一（5月2日）晚上发生，当时在芽庄机场约有一千人，而大部份都是中国游客。

BBC中文网接触了三位当时在场的目击者，了解当时的来龙去脉。

事源：一家三口拒付小费

当时在场的网友Kevin对BBC中文网说，其中一个一家三口的家庭在过关的时候，因海关人员态度恶劣，而拒绝付10元人民币的小费。

Kevin说："我就排在他们后面的......是那个男的说他不愿意给小费。"

他对BBC中文网说，海关人员有尝试抢他们的护照，可是没有成功。这个家庭与海关人员纠缠约半小时，男士最终付了100元人民币的小费，海关才放行他、他的妻子和约四岁的儿子。

不过，Kevin说这个家庭的遭遇只是其中一个导火线。"有一个人过关的时候，安检的时候手机不在了，然后他怀疑是那边的安检人员拿了的。"

他说，经协调后，最后"那边交出了"手机。

这两件事陆续发生后，在场的中国游客开始起哄，其中一个曾参与越战的老兵比较激动。据Kevin说，越南人员"有点想对这个老大爷动手的意图"，所以才引爆冲突。

Kevin说，双方没有肢体冲突，事件大概维持一个小时。当时芽庄机场有三个前往中国的航班──包括一班前往上海，另外两班前往成都──所以大部份的在场人士都是中国游客。



目击者：海关人员拿出电击棒

BBC中文网也接触了一位当时在场的网友"Mayaya呀"，她说当时有海关人员的确拿出了电击棒，她也听到了电击棒发出的声音，但到底海关人员有没有使用电击棒，她就没有看到。

"Mayaya呀"提供了视频，也形容当时发生的事情。她说："当时是一个重庆那边的团队，用他们那边的话‘雄起'，意思就是普通话加油的意思。"她说，在场的中国游客也唱起了国歌。

不过，另外一位叫coonsyz对BBC中文网说："他们殴打中国人我在外围看到，前面人很多，所以具体起因我不知道。"他指打人的是越南海关人员。

另外，三位网友说自己也有经历被海关人员索取小费，都缴了10元人民币。

BBC中文网曾致电中国驻胡志明市总领事馆及越南驻北京领事馆，不过双方在截稿前都没有回应。

越南受中国游客欢迎

根据官方数据，今年首四个月到访越南的游客人数达324.8万，对比去年同期上升逾一倍，其中来自中国大陆的旅客占总游客人数约24%。

芽庄位于越南中南沿海地区的庆和省，以阳光海滩闻名，亦吸引不少潜水客。

据报道，芽庄之前吸引不少俄罗斯游客，但由于俄罗斯经济衰退，中国游客日益变得重要。