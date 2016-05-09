哈通社阿斯塔纳5月9日电 据Tengrinews.kz报道，俄罗斯一个名叫"记忆的蜡烛"的卫国战争英雄纪念组织日前提议，授予在二战柏林战役期间，登上柏林国会大厦穹顶并插上胜利旗帜的哈萨克斯坦功勋老兵拉赫姆詹•阔什喀尔巴耶夫"俄罗斯英雄"荣誉称号。

拉赫姆詹•阔什喀尔巴耶夫的孙子达吾然•阔什喀尔巴耶夫称，由于一些政治因素，其祖父未能获得应得的"苏联英雄"称号。

"他们因此提出了这一建议，即追授我的祖父‘俄罗斯英雄'称号。这一提议已经提交给了俄罗斯总统弗拉基米尔•普京，目前正在等待回应。"达吾然•阔什喀尔巴耶夫说。



这位功勋老兵的后人表示，这一提议是为了还原历史的正义与真相，弥补因政治因素而遭到剥夺的英雄本应享受的权益。

"在我们的历史教科书中，第一个在柏林国会大厦上插上胜利旗帜的苏联红军战士，是拉赫姆站•阔什喀尔巴耶夫和格里高利•布拉托夫。但在俄罗斯的教科书中，答案却完全是另外一回事。这是不对的，但这一问题一直没有得到解决。" 达吾然•阔什喀尔巴耶夫说。（编译：塔尔）

