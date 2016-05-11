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    10:04, 11 五月 2016 | GMT +6

    &#34;西欧--中国西部&#34;交通走廊效益初显

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    哈通社阿斯塔纳5月11日电（记者鲁斯兰• 哈毕索夫）自"西欧--中国西部"交通走廊开通以来，中国经哈萨克斯坦和中亚至俄罗斯的货物运输量增加了2倍。

    5月10日，哈萨克斯坦投资和发展部副部长杰恩斯•哈森别克在出席于阿斯塔纳举行的哈俄议会间合作委员会第8次会议时，作出上述表示。
    "如今我们已经开始收获了‘西欧--中国西部'交通走廊带来的收益。具体而言，途经哈萨克斯坦的货物运量得到了显著的提升。自中国经哈萨克斯坦至俄罗斯的货运总量，相比过去增加了2倍有余。根据目前的统计，这一交通线路的货运量已经超过了3000万吨。这一数据仅为出口货物运量，哈萨克斯坦国内的货物运输量并未被包含在内。这一事实证明了这条线路所具备的巨大潜力。"哈森别克说。
    值得一提的是，"西欧--中国西部"交通走廊，是哈萨克斯坦、中国和俄罗斯在友好合作关系框架下的重要工程项目之一。从中国连云港至俄罗斯圣彼得堡的多式联运交通走廊总长度达8400公里，其中哈国境内的线路长度达2787公里。
    哈国境内的相关线路以基本建设完成并投入使用。（编译：塔尔）

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    哈萨克斯坦 中国 哈萨克斯坦与俄罗斯 社会 哈萨克斯坦与中国 中亚 经济 基础设施建设 俄罗斯 投资和发展部 工程项目 黄金储备 西欧-中国西部交通走廊
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