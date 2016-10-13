哈通社阿斯塔纳10月13日电 据联合早报网消息，《纽约时报》12日报道，美国共和党总统候选人特朗普曾在不同的场合中不当碰触两名女性。特朗普阵营对此予以否认，称这是"人身攻击"。

74岁的前企业家莉德丝对《纽约时报》说，30多年前的一次飞行中，一名空中服务生邀请她到头等舱的空位坐。特朗普刚好就坐在旁边，但莉德丝说，那是她第一次与特朗普碰面。



飞机起飞后约45分钟，特朗普就掀开扶手开始碰触她的胸部，并试图把手伸进裙子里。莉德丝当时38岁，她说："他就像只章鱼。他的手到处乱伸。"



另一名女性库鲁克丝则说，她在2005年时只有22岁，当时她在特朗普大厦的一家不动产公司当接待员。



她说，某天早上她在电梯外碰到特朗普，她向特朗普自我介绍并和他握手，但他不让她走，还开始亲吻她的脸蛋，然后"直接亲我的嘴巴"。



库鲁克丝说："这是非常不适当的行为。他把我当作如此微不足道的小人物可以为所欲为，这令我十分难过。"



特朗普阵营的高级传播顾问米勒说："这篇报道都是虚构的，《纽约时报》用这种话题对特朗普进行全然不实、相互搭配的人身攻击，是危险的作法。"



在这之前，《华盛顿邮报》7日公开了特朗普一段吹嘘接近女性的粗俗言谈。过后，好些共和党议员与官员接二连三地同他疏远，他的支持度也大受打击。