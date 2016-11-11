哈通社阿斯塔纳 - 据卫生和社会发展部消息，自11月10日起，我国启动了为期一个月的"抗击艾滋病毒及预防艾滋病"宣传月活动。

活动的主要目的，旨在向广大群众宣传艾滋病相关知识、引起社会舆论对艾滋病病毒/艾滋病问题的关注、对艾滋病预防方案提供支持、改善社会对艾滋病病毒携带者的歧视。



据其，宣传月活动期间，将在我国各地开展面向年轻人和弱势群体的讲座、集会以及各类宣传活动，并发放避孕套等物品及讲解预防和避孕知识等。



此外，在国际组织、非政府组织和青年团体的参与下，在各地组织开展社会文化后动、游行和马拉松等，通过此类形式向社会公众普及艾滋病预防以及检测手段等知识。



哈萨克斯坦卫生和社会发展部还计划号召全国公众，通过网络媒体和其他形式，踊跃参与到宣传月活动中来。



网民可通过在掌心、卡片或图板上书写"我支持积极预防艾滋病！"、"拒绝歧视"等字样，并在互联网社交平台上发布带有这些元素的图片、视频，并发表个人观点，参与宣传月活动。



相关图片有可能将被选登在联合国艾滋病规划署官方Facebook主页上。



艾滋病毒/艾滋病已成为阻止全球发展的灾难，自从1981年6月5日确认第一例艾滋病病例以来，这一致命性的疾病已经夺去了2500万人的生命。统计数据显示，目前哈萨克斯坦境内有2.6万艾滋病病毒感染者。



世界卫生组织于1988年1月将每年的12月1日定为世界艾滋病日。联合国艾滋病规划署为抗击艾滋病而采取的各类措施，得到了国际社会的广泛认同和支持。



【编译：木合塔尔·木拉提】