哈萨克斯坦与中亚国家贸易额增长34.7%

哈通社/努尔苏丹/7月29日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局数据，2021年1-5月，哈萨克斯坦与其他中亚国家贸易总额达到23.04亿美元，同比增长34.7%。

中亚国家在哈外贸中的比重从4.7%升至6.3%。乌兹别克斯坦在哈同中亚国家贸易总额中的占比接近2/3，达到14.75亿美元，同比增长46%，占哈外贸总额的4.1%。其次为塔吉克斯坦（4.26亿美元，+22.9%）和吉尔吉斯斯坦（3.29亿美元，+8.2%）。哈与土库曼斯坦贸易额7460万美元，同比增长49%。

1-5月，哈向其他中亚国家出口16.80亿美元，同比增长35.4%。其中，对乌兹别克斯坦出口11.07亿美元，增长58.4%；对塔吉克斯坦出口2.97亿美元；对吉尔吉斯斯坦出口2.27亿美元；对土库曼斯坦出口4860万美元。对中亚国家出口占哈外贸出口总额的7.7%。

1-5月，哈自其他中亚国家进口6.24亿美元，同比增长33%。其中，自乌兹别克斯坦进口3.68亿美元，增长18.3%；自塔吉克斯坦进口1.29亿美元，增长140%；自吉尔吉斯斯坦进口1.01亿美元，增长12.9%；自土库曼斯坦进口2600万美元，增长80.3%。自中亚国家出口占哈外贸进口总额的4.2%。