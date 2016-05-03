哈通社阿斯塔纳5月3日电 据路透社消息， 沙特外长朱拜尔周一称，沙特曾警告美国拟议中的"9.11"法案可能削弱全球投资者对美国的信心。美国国会若通过"911"法案，或可能对沙特在"911"恐袭事件中扮演的角色进行追责。

朱拜尔在与美国务卿克里会谈后对记者讲话，否认沙特曾"威胁"从美国撤回投资。朱拜尔和克里的会谈主要聚焦于叙利亚问题。

《纽约时报》上月报导称，沙特威胁称，若美国国会通过"911"法案，沙特将被迫出售多达7,500亿美元的美国资产。

"我们称这样的法案可能削弱投资者信心。但要这么说：‘我的天，沙特人正在威胁我们'--（就很）荒唐。"朱拜尔说道。

"我们不会为了政治目的使用货币政策、能源政策或经济政策。当我们投资时，我们作为投资者进行投资。当我们出售石油时，我们作为交易商出售石油。"

被问及沙特是否曾暗示称"9.11"法案可能影响其投资政策时，朱拜尔称："我说的是你能警告。人们说的是我们进行了威胁。我们说的是，像这样的法案会削弱投资者信心。所以不单是为了沙特，而是为所有人。"