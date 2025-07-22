哈萨克斯坦抵押消费贷款申请激增34% 创历史新高

分析指出，此类贷款受欢迎的主要原因在于银行审批通过率高、贷款额度大以及还款条件更优。今年一季度，所有消费贷款类型中，以抵押贷款的审批率最高，达到36.4%。

相较于无抵押贷款，抵押消费贷款可获得更高额度的资金，银行对无担保贷款的发放额度通常限制在200万至800万坚戈之间，而抵押贷款则可远超这一范围。此外，抵押贷款的利率通常较低，还款期限更长，月供压力较小，贷款用途也更为灵活，可用于教育、装修、旅游、医疗等多种非指定性消费。

目前，在哈萨克斯坦22家商业银行中，有9家银行提供此类贷款。其中，ForteBank提供最具吸引力的年利率——22.2%，最高贷款额度达2亿坚戈。Bereke Bank排名第二，年利率起步为24.4%，贷款额度高达1.5亿坚戈。人民银行（Halyk Bank）则以24.8%的年最低利率位居第三。

值得注意的是，截至2025年第一季度，哈萨克斯坦全国信贷余额总量达到44.5万亿坚戈，同比增长22.2%，即8.1万亿坚戈。其中，企业贷款占比46%，为20.4万亿坚戈；个人贷款总额为24万亿坚戈，约占全国贷款总额的54%。

【编译：达娜】