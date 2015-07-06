哈通社阿斯塔纳7月6日电 据阿斯塔纳市政府网站消息，在第17个首都日来临之际，5日，轰动世界的意大利男声歌唱组合"IL DIVO"在阿斯塔纳市国家交响乐团的伴奏下，为首都观众带来他们跨界音乐的诱惑和魅力四射的激情。演出在"哈萨克斯坦"中央音乐厅举行。

近些年，由四位歌唱家组成的IL DIVO组合，以演唱歌剧的方式在世界各国演唱了一系列流行歌曲，在交响乐团的伴奏下，他们用英语、西班牙、意大利、拉丁语和法语演绎着众多歌曲，赢得了世界众国家观众的喜爱。2009年，他们在世界130个城市举办了交响演唱会"与IL DIVO共度一夜"，所到之处无不引起轰动，获得了当年美国公告牌Billboard"年度最卖座巡演奖"。

据介绍，"IL Divo"一词在意大利语中的意思是"神圣的献唱者"。这个组合的四名成员分别是来自西班牙的卡洛斯•马林、来自瑞士的厄斯•布勒、来自法国的萨巴斯汀•伊桑巴德和来自美国的大卫•米勒，从2004年他们出版的第一张专辑《美声男伶》开始，他们已经出版了6张专辑，发行量达2600万张。（编译：元珍）