国家经济部部长：坚戈汇率不会超过340

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 - 政府就美国针对俄罗斯采取的制裁措施会在多大程度上对哈萨克斯坦经济造成影响进行了讨论。

据悉，目前政府已就卢布汇率可能发生的变动准备了多份应对预案。



哈萨克斯坦国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫表示，针对卢布兑坚戈汇率发生变化的三种情况，即--1:70、1:80和1:90，分别制定了三个不同的应对方案。根据相应的方案，坚戈汇率届时也将随之进行调整。



"我们进行了宏观经济分析。特别是针对哈萨克斯坦国内生产总值可能发生的变化，进行了调查研究。此外，通货膨胀、失业率和预算指标等也在分析之列。制裁会令哪一个领域的哪一类企业受到损失？我们也充分进行了考量。目前已制定了政府联合工作方案，三种情况无论哪一种出现，都将启动相应的预案予以应对。"他说。



部长表示，目前卢布的汇率维持在61-62的区间，国际油价目前的状态也为其提供了利好影响。



"因此，很难说近期会有大的变化。总体而言，卢布汇率的变化并不与坚戈直接挂钩。因为我们的经济是独立的，美国的制裁并不针对哈萨克斯坦，不存在直接的影响。即使最悲观的情况下，国内生产总值的增速也不会受损。明天我们会在议会全体会议上就社会经济发展预测进行介绍。预计坚戈兑美元的汇率不会超过340。也就是说，政府相信坚戈的汇率将稳定在这一标准。"苏莱曼诺夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】