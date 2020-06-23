全国343名抗击疫情一线先进工作人员被授予特殊勋章

哈通社/努尔苏丹/6月23日--全国343名抗击疫情一线优秀工作人员23日以在线形式举行的“我们在一起”论坛上被授予“人民的感谢” 特殊勋章。

具体来说，医疗、教育、社会保障和抗击疫情工作上表现突出的343名公民被授予“人民的感谢” 特殊勋章。其中包括60名医生，39名警察、30名军人、41名志愿者、34名护士、38名文化领域工作者和25名新闻工作者 。

总统办公厅第一副主任达吾然·阿巴耶夫、新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃、卫生部代理部长阿列克谢·崔、内务部副部长阿列克谢·卡莱奇迪和国家公务员事务署署长阿娜尔·加依勒汗诺娃为抗疫工作中的先进工作者颁发了勋章。

国家心脏外科研究中心负责人蒂姆尔·莱斯别科夫表示，回想起15年的工作历程，有喜有悲。然而，从没遇到过当今这般疫情威胁。疫情对儿童和老人构成了一定程度的威胁。今天早上，亲手将同事送进了重症监护室。医生也有亲人，除患者外，也会担心家人的健康。此外，作为医生，需要公平对待每一个患者，目前在尽力做到最好。通过抗击病毒，也积累了更多的经验。做好防控工作是每一个公民的责任，这样才能战胜疫情。

根据此前的报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和所有地区的工作先进者均在线出席了颁奖仪式。

【编译：阿依波塔】