世卫：全球通报348起病因不明儿童肝炎疑似病例

哈通社/日内瓦/5月11日 —— 据联合早报网消息，世界卫生组织周二（5月10日）指出，全球20个国家共通报348起不明病因儿童肝炎的疑似病例，并正抓紧研究是否与腺病毒或感染冠病有关。

世卫组织全球肝炎项目资深科学家伊斯特布鲁克周二说，20国中仅有六国通报的病例超过五起，其中英国通报163起，为全球最多。另有来自13个国家的70起病例有待确认。

美国疾病控制与预防中心（CDC）6日称，正在调查109起不明病因儿童肝炎病例，其中包括五起死亡病例。多数患儿的年龄为五岁以下，约90%病例住院接受治疗，14%须接受肝脏移植。

伊斯特布鲁克说，目前的主要假设均与腺病毒有关，但指出冠病仍是一个重要的考虑因素。

她补充说，过去一周的进一步检测证实，约70%的病例的腺病毒检测呈阳性，其中以41亚型为主要的亚型病毒。测试还表明，约18%的病例确诊冠病。“下周的重点在于研究血清检测，看以前是否有接触或感染冠病。 ”

她还说，预计一周内将有来自英国的病例对照研究数据，比较腺病毒的检出率是否与其他住院儿童的检出率不同。“这将有助于确定腺病毒是否只是偶然感染，还是存在因果关系或可能的因果关系。 ”