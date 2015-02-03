哈通社阿斯塔纳2月3日电，据24.kz网站消息，由中国少数民族作家学会举办的首届"阿克塞"哈萨克族文学奖颁奖大会日前在中国北京举行。

"阿克塞"哈萨克族文学奖共设立创作家、翻译家、哈萨克文学大奖及新锐奖四个奖项，旨在繁荣中国少数民族文学，推进哈萨克族文学发展。

首届"阿克塞" 哈萨克族文学奖对107部哈萨克族文学作品进行了评定，最终共有9位作家的作品获奖。其中叶尔兰•努尔得汗的诗集《幻想》获得"阿克塞" 哈萨克族文学奖大奖，艾克拜尔•米吉提的短篇小说集《艾克拜尔•米吉提短篇小说精选》、朱玛拜•比拉勒的中篇小说集《生存》、胡马尔别克•状汗的中篇小说《无眠的长夜》和阿排泰•木哈拉甫的纪实文学《东迁的哈萨克》获创作奖，卡克西•海尔江翻译的《透明的红萝卜》、阿依努尔•毛吾力提翻译的《唐加勒克诗歌集》获翻译奖，艾多斯•阿曼泰的长篇小说《艾多斯 舒立凡》、哈志别克•艾达尔汗的组诗《音色阳光》获新锐奖。 新锐作家艾多斯•阿曼泰表示，这是中国哈萨克族文学大发展大繁荣的体现，我相信这样的殊荣将会推动哈萨克文学向更高的层次迈进。