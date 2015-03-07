俄机场截获34名运毒中国公民 后被证实为卤水

哈通社阿斯塔纳3月7日电，据环球网报道，俄罗斯卫星新闻网6日报道称，莫斯科谢列梅捷沃机场海关截获230公斤合成毒品，34名运毒的中国公民已被拘留。

卫星新闻网称，俄罗斯联邦海关发布消息称，莫斯科谢列梅捷沃机场海关截获230公斤合成毒品，34名运毒的中国公民已被拘留。

俄方公告称："3月6日，在对搭乘北京至莫斯科航班旅客实施海关监管时，谢列梅捷沃机场工作人员截获了230公斤甲基苯丙胺(冰毒)，试图将毒品带入俄罗斯境内的34名中国公民已被拘留。"

据称，目前已对该毒品走私案进行立案调查。

据记者7日凌晨从俄罗斯驻华大使馆得到的消息，经初步证实，俄罗斯海关截获的230公斤由中国公民携带的可疑物质实际为制作豆腐的卤水(含氯化镁、氯化钠)，而并非俄罗斯媒体此前报道的合成毒品。俄方对该卤水所含成分存疑，正在对其进行检验鉴定。到记者发稿时为止，俄方执法部门已开始陆续释放被扣中国公民。

6日有俄罗斯媒体报道，莫斯科谢列梅捷沃机场海关截获230公斤合成毒品，34名运毒中国公民被拘留。中国驻俄使馆对此消息高度重视，已启动使馆应急机制。据初步核实，有关中国公民涉毒被扣的报道内容并不准确。随后，使馆应急小组赶赴莫斯科谢列梅捷沃机场向俄海关等执法部门了解事件详细情况，并看望中国被扣人员，并向俄方表达了中方对此事的高度关切。

据被扣人员称，他们系黑龙江省某公司员工，3月5日乘航班从北京飞抵莫斯科谢列梅捷沃机场。由于携带了200公斤左右用于制作豆腐的卤水(含氯化镁、氯化钠)，被俄海关扣留。目前俄方对该卤水所含成分存疑，现场俄有关部门官员表示，俄相关机构正对上述物品进行检测分析。

中国驻俄大使馆表示，将继续同俄有关部门保持联系，依法保障中国公民在俄合法权益，确保此事尽快妥善解决。