34吨用于治疗冠状病毒的药物自印度运至阿拉木图

哈通社/阿拉木图/7月22日--据阿拉木图市政府新闻处消息，另一架载有34吨医疗物资的飞机自德里抵达阿拉木图。这批医疗物资是由阿拉木图市政府分配的资金购买的160万包抗凝剂，用于建立药品稳定储备。

阿拉木图市政府负责向该市提供药品的协调员藏哈尔·萨林姆巴耶夫说。«自上周五以来，药品需求有所下降，药店没有出现排长队的现象。总的来说，情况是稳定的。除了通过稳定储备向药房供应药品外，我们还将向储备库提供药品，以便迅速为收治冠状病毒感染患者的医院提供药品。药品储备库中将有六个月的供应量，如果有必要，这些药品将分发给医院和药房。»

据他说，7月23日，将有来自土耳其的药品«Clexane»运至阿拉木图。供应商进口了约4万盒这种药物。到7月31日，计划还将进口15万盒的«Clexane»。总的来说，预计下周将有约30万盒的抗凝剂抵达阿拉木图。

这是自7月10日以来的第七个航班，已按需交付了医疗物资。预计到本月底还将有另外两个航班抵达。进口药品的总量约为750万包。在海关清关后，这些药品将分发给阿拉木图市的各药店。

阿拉木图市政府也采取了措施，加快了进口医疗物资的登记手续。据阿拉木图«Zhetysu»海关负责人塔勒尕特·詹布勒巴耶夫介绍，进入我国的人道主义援助物资和商业医疗物资的文件处理时间大大减少。

海关负责人说：«人道主义物资通关手续已简化，无需支付关税。注册时间为5到10分钟。制药公司的商业医疗物资手续则在10-20分钟内完成。目前，我们已切换至全天候工作的模式。以前如果物资是在晚上到达的，则在第二天早晨进行清关。现在，无论白天还是黑夜，物资一到我们都会在第一时间清关。努力确保不拖延关乎性命的重要物资一分钟。»

根据早前报道，根据阿拉木图市政府的决定，已拨款50亿坚戈，以无息融资的方式为制药公司提供资金大量购买抗凝剂。此外，又拨出50亿坚戈用于设立药品储备，以保障为收治冠状病毒感染患者的医院提供药品。

【编译：阿拉依】