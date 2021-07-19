上半年全国逾34万人参与“劳动”国家规划

哈通社/努尔苏丹/7月20日 -- 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布消息，截至2021年7月1日，哈全国34.74万人参与促进生产性就业和大众创业的«劳动»国家规划，25.36万人实现就业。其中14.15万人获得固定工作岗位。

«劳动»国家规划项下，累计对1.2万人进行短期培训，3600多名创业者获得优惠小额贷款，1.5万人获得政府创业奖金。通过政府补贴累计安置12.67万人就业，其中，1.53万人从事社会工作，1.13万人从事青年实践工作，10.01万人从事公共服务性工作。为促进人力资源流动，累计对来自全国967户家庭的3102人（涉及劳动力人口1346人）进行搬迁。其中，906人获得固定工作岗位，60人经商。

据悉，2020年，哈全国64.9万人参与«劳动»国家规划。其中，43.73万人实现就业，31.92万人获得固定工作岗位。为鼓励大众创业，累计发放优惠小额贷款1.27万笔、发放政府创业奖金4.49万笔。1.87万人参加短期培训，1.84万人参加专门培训，将全国1800户家庭的5800人从劳动力富余地区搬迁至劳动力短缺地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】