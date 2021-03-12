过去35年全球双胞胎出生率上升1/3 达历史顶峰

哈通社/伦敦/3月12日 —— 据外媒综合报道，自20世纪80年代以来，全球双胞胎出生率已经上升了三分之一，从9‰上升到12‰。

根据《人类生殖医学》期刊的全球概述，由于30年来所有地区的双胞胎出生率大幅上升，从亚洲的增加32％到北美的增加71％，达到高峰值。

数据显示，全世界每年大约有160万双胞胎出生，每42个妈妈中就有一个生双胞胎。 现在出生的双胞胎比以往任何时候都多，主要是因为IVF(试管婴儿)的使用越来越多，而且越来越多的人晚育成家。不过，由于生育诊所不断改进技术，现在的双胞胎出生率可能达到了顶峰。

牛津大学的克里斯蒂安·蒙登(Christiaan Monden)和他的同事收集了165个国家从1980年到2015年的现有数据，得出了上述结论。由于医学的进步，双胞胎现在的存活率也更高。蒙登说:“这一比率比过去50年都要高，可能是历史最高水平。”

这种增长主要发生在异卵双胞胎身上，它们是由不同的卵子和精子发育而成的。但同卵双胞胎的比例一直保持不变。

蒙登说，越来越多的生育治疗可能是高收入和中等收入国家双胞胎出生率上升背后的最大因素。女性可能会服用荷尔蒙来刺激卵子的产生，这可能会导致她们同时释放两个卵子。

此外，体外受精诊所可能会同时将两个、三个或更多的胚胎植入子宫，以提高至少一个存活的几率。这可能会导致双胞胎、三胞胎甚至更多的婴儿。

因为双胞胎或多胞胎婴儿有更大的健康风险，比如早产和体重不足，许多监管机构的指导方针如今要求，辅助生育机构应该在每个尝试怀孕周期内只移植一个胚胎。这可能意味着双胞胎出生率将开始下降。

在过去30年里，导致双胞胎出生率上升的其他因素包括，在高收入和中等收入国家，女性生育年龄较晚。高龄产妇更有可能同时借助医药手段释放两个卵子。

非洲的人口也在增长，长期以来，非洲的异卵双胞胎出生率相对较高。例如，上世纪80年代，撒哈拉以南非洲地区的双胞胎出生率大约是英国的两倍，尽管英国后来赶上来了。蒙登说，非洲的高双胞胎率被认为是未知的遗传因素造成的。