世卫组织：35个国家已报告1010例不明原因的儿童重症急性肝炎

哈通社/日内瓦/7月13日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天表示，截至2022年7月8日，五个世卫组织地区的35个国家报告了1010例病因不明的儿童重症急性肝炎疑似病例，包括22例死亡。

统计显示，在可能的病例中，5%（46名）的儿童需要实施肝移植，2% （22例）导致死亡。

几乎一半(48%)的可能病例来自世卫组织欧洲地区。美洲区域报告的可能病例数量位居第二，其次是西太平洋区域、东南亚区域和东地中海区域。

实验室检测结果

世卫组织表示，实验室检测已经排除了这些儿童感染甲乙丙丁戊型肝炎病毒的可能。

报告指出，在一些病例中检测到了腺病毒和新型冠状病毒等病原体。

腺病毒是一种可导致人类感染和发病的常见病原。腺病毒感染可导致多种临床表现和疾病，包括呼吸道疾病、消化道疾病、眼结膜炎、膀胱炎和神经系统疾病等。

报告指出，大多数报告的病例似乎没有流行病学上的联系；然而，在苏格兰和荷兰已经报告了与流行病学相关的病例。

病例的流行病学特征

截至2022年7月8日，在479例有性别和年龄信息的病例中，48%是男性，大多数病例在6岁以下。

在100例有临床数据的可能病例中，最常报告的症状是恶心或呕吐、黄疸、全身无力和腹痛。

公共卫生应对策略

世卫组织表示，国家当局、研究网络、世卫组织的不同工作组以及合作伙伴正在对这些病例的可能病因进行流行病学、临床、实验室、组织病理学和毒理学调查。

2022年7月11日，世卫组织发起了一项全球在线调查，旨在对照前五年的情况，估计2022年不明原因的重症急性肝炎的发病率，以了解哪里的病例和肝移植发生率高于预期。世卫组织表示，将会尽快公布调查的中期结果。

风险评估

全球层面的风险目前被评估为中度。

世卫组织表示，病原体的可能传播方式尚未确定，但在获得一些流行病学相关病例的早期报告后，目前不能排除人际传播的可能。

世卫组织的建议

世卫组织表示，应优先考虑在症状出现后尽可能早地常规收集各种样本，以便根据需要进行后续检测并确定病因。如果实验室能力有限，应考虑将诊断转介至区域或全球实验室。

为了进一步支持会员国进行实验室检测，世卫组织正在建立一个区域和全球转诊实验室网络。

感染预防和控制

在对这些病例的病因了解更多之前，世卫组织建议实施一般感染预防和控制措施，包括: 经常保持手部卫生，使用肥皂和水或含有酒精的洗手液；避开拥挤的空间，与他人保持距离；室内确保良好通风；在适当的时候戴上合适的口罩遮住嘴和鼻子；咳嗽和打喷嚏时用肘部加以遮掩；使用安全的饮用水。

此外，需要遵循食用安全食品的五个关键要素:保持清洁；生熟分开；彻底煮熟；将食物保存在安全的温度下；使用安全的水和原料。经常接触的表面要定期清洁。