看35位环球小姐 见证35年来世人审美变化

哈通社阿斯塔纳7月16日电 世界三大选美盛世之一的环球小姐选美大赛(Miss Universe)，自1952年开始以来，已经经历了半个多世纪的历史。

历届环球小姐头衔获得者都是集美貌聪慧于一身的女性佼佼者，她们通过训练自己的气质和幽默感，以及获得良好的教育来展现当代社会的女性风范。参赛的各国佳丽拥有不同的生活背景和文化，但却一样的美丽和聪慧，而通过环球小姐的比赛，她们能够有机会走出国门，向全世界展现自己的魅力并最终实现自己的梦想，这正是环球小姐组织的目标。环球小姐举办者称，女性美和才气是这项赛事的两大重点，也是该赛事能够永葆新鲜感和生机的原因所在。 一直以来，这项赛事都被誉为全球现代时尚文化的象征。下面就让我们一睹自1980年来，历届环球小姐的风采，见证这35年间全球女性审美的变化吧。 1980 肖恩•威瑟利（Shawn Weatherly） 1981 伊林娜•萨埃斯（Irene Sáez） 1982 凯伦•戴安•鲍德温（Karen Dianne Baldwin） 1983 洛林•多恩斯（Lorraine Downes） 1984 伊冯娜•莱丁（Yvonne Ryding） 1985 黛博拉•卡尔西德（Deborah Carthy-Deu） 1986 芭芭拉•帕拉西奥斯•特伊德（Bárbara Palacios Teyde） 1987 塞西莉亚•博洛科（Cecilia Bolocco） 1988 蓬蝶普•娜矶朗嘉诺克（Porntip Nakhirunkanok） 1989 安吉拉•维瑟（Angela Visser 1990 莫娜•格鲁特（Mona Grudt） 1991 卢皮塔•琼斯（Lupita Jones） 1992 米切尔•麦克林（Michelle McLean） 1993 达亚娜拉•托雷斯（Dayanara Torres） 1994 苏丝米塔•森（Sushmita Sen） 1995 切尔西•史密斯（Chelsi Smith） 1996 艾莉茜娅•马查多（Alicia Machado） 1997 布鲁克•玛赫拉妮•李（Brook Mahealani Lee） 1998 温迪•菲茨威廉（Wendy Fitzwilliam） 1999 姆普勒•克维拉格博（Mpule Kwelagobe） 2000 拉腊•杜塔（Lara Dutta） 2001 丹尼丝•基尼奥内斯（Denise Quiñones） 2002 奥莎娜•费奥多罗娃（Oxana Fedorova） 2003 阿梅莉娅•维加（Amelia Vega） 2004 珍妮弗•霍金斯（Jennifer Hawkins） 2005 纳塔丽•格列波娃（Natalie Glebova） 2006 祖雷卡•利维拉（Zuleyka Rivera Mendoza） 2007 森理世（Riyo Mori） 2008 达亚娜•门多萨（Dayana Mendoza） 2009 斯特凡尼娅•费尔南德斯（Stefanía Fernández） 2010 希梅纳•纳瓦瑞提（Ximena Navarrete） 2011 莱拉•洛佩斯（Leila Lopes） 2012 奥利维亚•卡波（Olivia Culpo） 2013 加布里艾拉•伊斯勒 (Gabriela Isler) 2014 宝琳娜•维加 （Paulina Vega）（编译：塔尔）