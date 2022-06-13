哈萨克斯坦现有350多家企业开展跨境公路货运

哈通社/努尔苏丹/6月13日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长叶尔科布兰·达吾勒巴耶夫13日就哈国当前的长途跨境货运许可机制回答了议会议员的质询。

根据副部长的介绍，哈萨克斯坦目前根据与相关国家之间的政府间协议，向总计42个国家开展跨境公路货物运输服务。

其中，与34个国家之间的运输协议拥有全类型货运许可，与6个国家之间的协议为向/自第三国开展货运许可，与2个国家之间的协议为过境全面许可。

为保障国际道路运输活动期间国内市场的利益，与其他国家的管理部门开展了许可证表格信息的交换，共约14万份。这些表格在一个自动化系统中分发，并发给可以使用所要求的运输类型的国内承运人。

达吾勒巴耶夫表示，目前哈国共有350多家从事跨境公路货物运输的企业，承运车辆总数为7615辆。

其中，有41家企业为合资企业，参与其中的外国投资者来自 13 个国家（拉脱维亚、立陶宛、德国、俄罗斯、格鲁吉亚、白俄罗斯、土耳其、荷兰、意大利、阿富汗、巴基斯坦、伊朗和阿联酋）。这些企业旗下的运输车辆约 2000 辆。

【编译：木合塔尔·木拉提】