哈萨克斯坦央行黄金外汇储备达351亿美元

哈通社/阿拉木图/7月13日 —— 央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃13日就6月份的国际储备和国家基金外汇资产，以及投资收益情况进行了介绍。

央行副行长说：“根据初步数据，黄金外汇储备1个月内减少14亿美元，截至6月30日达351亿美元。美元汇率的走强导致黄金价格下跌是黄金外汇储备减少的主要因素。6月份，黄金每盎司由1892美元下跌至1758美元，跌幅率为7%。”

据她介绍，黄金市场的价格将继续出现波动。比如说，3月份的每盎司黄金价格下跌至1683美元，而5月初上涨至1950美元。

“为了对冲部分黄金投资组合免受价格暴跌的影响，央行为实施制定的期权框架下，以超过当前水平的合理价格将黄金以 15 亿美元的价格出售。由于在期权策略下出售了未分配的黄金，可自由兑换货币的资产增加至15亿美元。” 莫勒达别科娃说。

数据显示，国家基金外汇资产1个月内减少11亿美元，6月份为575亿美元。

“上个月，国家基金外汇资产因向国家预算转移支付保证金减少。为履行转移支付申请，出售了10.93亿美元外汇资产。”央行副行长说。

莫勒达别科娃表示，国家基金6月份的收入仅为970亿坚戈，其中外币收入为1.89亿美元。

据她介绍，为提高资产管理效率的长期战略框架下，央行正在增加最有利可图的资产类别的份额，其中包括新兴市场的股票、公司债券和欧洲债券。

根据结果，国家基金2021年上半年投资收益为正，达15亿美元或2.5%，主要得益于全球股市的增长。

【编译：小穆】