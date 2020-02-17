钻石公主号新冠肺炎确诊人数达355人 美包机撤侨

哈通社/东京/2月17日 -- 目前停靠在日本横滨港码头外进行检疫隔离的«钻石公主号»邮轮2月16日再添新冠肺炎病例70宗，累计355例。

由于疫情不断加重，现已有包括美国、加拿大和意大利等三国政府表示会派包机接回滞留在船 的本国公民。

曾搭载过一名感染新冠肺炎患者的«钻石公主号»2月3日晚间返回日本横滨港后，在码头外被日方管理部门要求隔离，之后陆续传出船上人员确诊消息，至今已有355人确诊。这一邮轮则大约运载了3700名船员和乘客。就该邮轮的疫情情况，日本厚生劳动省公布，将为船上70岁以上老人进行病毒检测，通过检测及观察的乘客将于周三起获准下船。

据美国《华盛顿邮报》报道，美国国立卫生研究院（NIH）下属国家过敏和传染病研究所所长福西16日透露，乘坐该游轮的约400名美国人中，44人感染了新冠病毒。

福西在CBS电视台表示，感染者及出现症状者留在日本接受治疗，此外他强调在游轮内感染的可能性很大。

从游轮撤离的美国乘客等约340人17日凌晨1点40分前后乘坐自卫队的10辆巴士，在闪着红色灯光的巡逻车开路下离开横滨港。也有人拉开车内窗帘向媒体挥手。巴士司机身穿防护服，乘客等也戴口罩。

包机将转移到美国西部加利福尼亚州的美军基地，部分乘客等将前往南部得克萨斯州的美军基地，抵达后将在各基地被隔离14天。