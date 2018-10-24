前三季度中亚天然气管道向中国输气357亿标方

哈通社/阿斯塔纳/10月24日 -- 据中新网报道，21日，据霍尔果斯海关统计，2018年1月至9月，中亚天然气管道向中国输气357.6亿标方，为快速增长的国内天然气市场需求提供了有力保障。

中国-中亚天然气管道是中国第一条引进境外天然气资源的跨国能源通道，西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部地区，经新疆霍尔果斯入境，全长1830公里，入境后A/B与西气东输二线管道相连，C线与国内的西气东输三线相连。

为保障进口天然气的质量安全，新疆霍尔果斯海关在企业备案、定期申报、查验放行等方面形成了一套24小时检验监管模式，确保天然气气质符合要求。

霍尔果斯海关综合业务科科长朱冬梅介绍，霍尔果斯海关采取定期申报等一系列便捷优惠通关措施和远程电子监控系统，确保优质天然气顺利进口。

据悉，自2009年12月，土库曼斯坦阿姆河第一天然气处理厂正式开始输气以来，中亚天然气管道已稳定运行逾7年。截止到2018年9月底，中亚天然气管道A/B/C三线累计进口天然气2358.9亿标方。