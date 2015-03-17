中国上海警方与哈萨克斯坦执法部门开展跨国缉毒执法合作缴获毒品海洛因35余公斤

哈通社阿斯塔纳3月17日电，据中国法制网17日消息，近日，中国上海市公安局在中国公安部禁毒局指挥协调和新疆公安机关禁毒部门的大力配合下，在"百城禁毒会战"深入推进之际，与哈萨克斯坦联手开展国际缉毒执法合作，成功侦破一起跨国走私毒品案件，缴获藏匿在地毯中的毒品海洛因35余公斤，抓获一名巴基斯坦籍贩毒嫌疑人，切断了一条从"金新月"运输毒品至中国的贩毒通道。

近年来，上海市公安局缉毒处加强对毒品通过物流贩运的打击力度，对物流渠道贩毒路线进行研析，特别针对阿富汗、巴基斯坦和伊朗三国交界的"金新月"毒品通过新疆入境进入内地的情况进行重点监控，和新疆禁毒部门密切合作，加强了从中亚经新疆至上海的物流渠道的查验力度，对往返于中亚及两地的人员进行重点排查。

今年1月，哈萨克斯坦执法部门发现一条线索显示，近期将有一批毒品通过物流从 "金新月"地区经过哈萨克斯坦走私贩运到中国，目的地可能是上海。中国公安部禁毒局即部署上海市公安局对该条物流渠道进行重点查控，综合各方线索锁定了一名巴基斯坦籍男子。经中国公安部禁毒局协调，中方与哈萨克斯坦开展跨国执法合作，确认该人确有贩毒嫌疑。1月30日11时许，上海警方在快递公司对犯罪嫌疑人运输的货物进行重点查验，在其所运输的一批共9件挂毯内查获毒品海洛因35余公斤。

目前，犯罪嫌疑人已被上海市公安局依法刑事拘留。