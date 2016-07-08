伊拉克发生自杀式爆炸袭击事件 造成至少35人死亡

哈通社阿斯塔纳7月8日电 伊拉克首都巴格达以北一座伊斯兰什叶派圣殿和陵墓周四（7日）晚接连发生三起自杀式炸弹爆炸和枪击事件，截至目前已造成至少35人死亡，60人受伤。

达伊什组织（即所谓”伊斯兰国“）宣称对此次事件负责。



这是继上星期日巴格兰一个购物区发生爆炸、导致292人丧生后，当地在不足一周内发生的第二宗严重炸弹袭击事故。

今次遇袭的是巴格达以北80公里外的赛义德‧穆罕默德陵墓及圣殿。



事发于当地时间周四深夜11时左右，当时有大批信众聚集在殿内，庆祝斋戒月结束。

目击者首先见到一名男子在圣殿外围入口处引爆身上的炸弹，另外3名枪手乘机冲入殿内，向正在参加聚会的信众开火。



其中1名枪手混入人群中，引爆身上的炸弹。过了不久，圣殿警卫开枪击中另一名枪手，该名枪手倒地后，又引爆炸弹。

在发生爆炸和枪击之前，已有人向该座圣殿和陵墓发射火箭和迫击炮，造成破坏。

在现场拍到的照片显示，陵墓和圣殿入口外的市集火光熊熊，暂时尚不清楚圣殿主建筑物是否受损。

3名自杀式袭击者中有1名是女性。（编辑：木合塔尔·木拉提）