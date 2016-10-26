全球最佳经商国家排行榜：哈萨克斯坦第35位

哈通社阿斯塔纳10月26日电 日前，世界银行（World Bank）公布了2016年全球最佳经商国家排行榜（Doing Business Ranking），哈萨克斯坦排名上升6位，目前位居第35位。

调查显示，在世界190个国家与地区当中，新西兰为成为了"世界经商环境最佳"的国家，而过去十几年一直保持榜首的新加坡排名下滑至第二、丹麦第三、中国香港第四、韩国第五。



哈萨克斯坦从去年的第41位上升至第35位、俄罗斯和中国分别位列第40位和第78位。



在这份报告中，世行对199个国家进行评估，调查评比是根据管制环境、劳工法例灵活度等因素来决定排名，包括创业条件、雇用和辞退雇员、执行合约、企业监管、取得信贷和结束营业规管。



全球最佳经商国家排行榜：



1. 新西兰

2. 新加坡

3. 丹麦

4. 中国香港

5. 韩国

6. 挪威

7. 英国

8. 美国

9. 瑞典

10. 马其顿



34.日本

35.哈萨克斯坦

37.白俄罗斯

40.俄罗斯

65.阿塞拜疆

69.土耳其

75.吉尔吉斯斯坦

80.乌克兰

87.乌兹别克斯坦。



编译：小穆