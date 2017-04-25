中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:02, 25 四月 2017 | GMT +6

    35%美国年轻人从未用过移动支付 远落后于中国

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳 -- 美国消费金融网站LendEdu对大约2000名千禧一代年轻人进行的调查结果显示，只有近14%的人经常使用移动支付软件，而35%的人表示从未使用过移动支付。

    据市场研究公司Forrester预计，未来几年直到2021年，移动支付在美国的普及速度将会加快。

    至于美国移动支付发展缓慢的原因，近40%的人表示，现金和银行卡足以满足他们进行日常支付的需要。

    值得一提的是，中国是目前全球范围内最大的移动支付市场。

    据中国艾瑞咨询(iResearch)估计，2016年，中国第三方移动支付的规模扩大两倍多，至38万亿元人民币（合5.5万亿美元）。

    微信支付和支付宝(Alipay)在该市场占据主导地位，后者是阿里巴巴集团(Alibaba Group)旗下蚂蚁金服(Ant Financial)运营的支付服务。

    根据全球研究机构Forrester Research的数据，美国移动支付规模增长39%，至1120亿美元，苹果(Apple)、谷歌(Google)、三星(Samsung)和PayPal等共同瓜分了市场。 

    数据显示，2016年中国移动支付规模是美国的近50倍。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    中国 美国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!