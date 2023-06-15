哈国劳动力市场上最活跃的求职者是35岁以下年轻人

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 – 今年5月份，哈萨克斯坦电子劳务市场官网共向劳动力市场开放了9.49万个空缺岗位，同期收到各类求职申请和个人简历共7.45万份。这一数据较4月份有显著提升。

根据劳动和社会保障部新闻中心提供的信息显示，岗位需求与投递简历人员比方面，存在人力过剩情况的地区是奇姆肯特市和突厥斯坦州。上个月，这两个地区在电子劳务市场官网投递简历的人数分别超过了当地在电子劳务市场官网开放的岗位总数的78%和76%。

劳动力市场上，当前国内需求最多的职业种类包括：

·司机（开放1900个岗位 收到1500份简历）

·保安（开放1600个岗位 收到889份简历）

·教育工作者（开放1500个岗位 收到810份简历）

与4月份相比，劳动力市场对医疗工作者和呼叫中心工作人员的需求有所增加。

由于春季播种工作的结束，与 4 月份相比，5 月份劳动力市场对农业领域工作者的需求有所下降。

统计数据显示，求职者中最活跃的群体传统上是16-35岁的年轻人。

值得一提的是，在电子劳务市场上，约有5.3%的申请人不愿意空开劳资双方最终达成的工资情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】