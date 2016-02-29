俄罗斯煤矿再次发生爆炸 共36人遇难包括5名救援人员

哈通社阿斯塔纳2月29日电 据法新社28日报道，上周四在俄罗斯西北部沃尔库塔市发生矿难的北方煤矿（Severnaya）于周日再次发生爆炸，造成6人死亡。至此，这起矿难已经导致共36人丧生，是俄罗斯近年来最严重的矿难。

另据塔斯社报道，周日的爆炸发生时共有77人在井下，包括38名救援人员。他们当时正在搜寻周四矿难中失踪的矿工。爆炸造成5名救援人员和1名矿工丧生，另外5人受伤。俄罗斯应急部门称这5名殉职的救援人员将被授予国家勋章。

周四，北方煤矿的一处矿井在728米的深处突然发生甲烷泄露，引起了两次爆炸，造成4名矿工死亡，另外26人失踪。当时井下有110名矿工，有80人顺利撤离到地面。

事故发生后，当局调派了数百名救援人员在矿井下搜寻失踪的矿工。但据在场人士称，井下能见度很低，坑道里到处是爆炸后的碎石，空气中有很重的煤气味。

周日早上，俄罗斯紧急情况部长普奇科夫（Vladimir Puchkov）对媒体宣布因为"矿井中的情况，失踪的矿工不可能存活"，救援行动也就此暂停。

目前爆炸的原因还不清楚，俄罗斯总统普京已经下令成立一个特别政府委员会，对事故进行调查。

北方煤矿为俄罗斯的亿万富豪莫尔达索夫(Alexey Mordashov)旗下的公司。

2010年，俄罗斯克麦罗沃州（Kemerovo）的一座煤矿发生甲烷泄露引起爆炸，导致91人遇难，其中包括矿工和救援人员。

2007年，克麦罗沃州的另一座煤矿发生爆炸，造成110人丧生。这起事故也是自苏联1991年解体以来，俄罗斯出现的最严重的一次矿难。