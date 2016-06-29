伊斯坦布尔机场发生自杀攻击 至少36人死亡

哈通社阿斯塔纳6月29日电 据BBC消息，土耳其城市伊斯坦布尔的阿塔图克国际机场发生恐怖袭击，至少36人死亡，90多人受伤。

有三名攻击者参与了攻击行动，他们攻击了机场的一处入口，据报其中一人用自动步枪开火，然后引爆身上的炸弹。

在社交媒体上出现的视频显示，警察开枪射击其中一名攻击者，他受伤躺在地上时引爆自杀炸弹。

据指称，土耳其最近发生的炸弹攻击事件与库尔德分离分子或所谓的伊斯兰国组织有关。





BBC记者马克·罗温在阿塔图克国际机场报道，这看起来像是对机场的一次有协调的重大攻击。

BBC记者说，阿塔图克国际机场一直被认为是一个易受攻击的目标。进场入口处有X光扫描仪，但是对汽车的安全检查则是有限的。





路透社引述机场一名官员说，攻击事件发生后，航班停飞。

事件发生后，出租车把受伤者立即送入医院。

这次攻击造成的伤亡数字不断上升。

最初有报道说，10人死亡，后来伊斯坦布尔市长称死亡人数是28。国家媒体说，大约60人受伤，其中一些人伤势严重。

去年12月，伊斯坦布尔另一个机场，萨比哈·格克琴机场的停机坪发生爆炸，一名清洁工丧生。