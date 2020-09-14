哈萨克斯坦今年已吸引36亿美元的外国直接投资

哈通社/努尔苏丹/9月14日--据finprom.kz网站消息，哈萨克斯坦正在积极吸引外国投资：今年，外国直接投资总额已达36亿美元。最大投资国是荷兰、美国和俄罗斯。

根据今年第二季度的结果，全球经济继续保持下滑态势。为遏制冠状病毒大流行的传播而采取的隔离措施严重打击了经济活动。尽管如此，根据许多国际评级机构的评估，哈萨克斯坦有大量的财政储备，且公共债务水平较低，足以缓解外部冲击。根据哈萨克斯坦国家经济部的预测数据，我国2021年实际GDP增长将为2.8％，2025年将为4.6％。预计所有基础行业都将实现增长。此外，今年，评级机构穆迪（Moody's）和惠誉评级（FitchRatings）都确认了哈萨克斯坦在投资可靠性水平的评级。

在危机背景下，经济多元化尤为重要，这也是哈萨克斯坦对外经济政策的关键要素，迫切需要吸引外国投资。目前，哈萨克斯坦已经创造了有利的投资环境：简化的税收制度正在生效，国家立法在不断完善，投资优惠的范围也在扩大。在优先领域中执行投资项目的投资者，将为其保证税收法规的稳定性。这些措施使哈萨克斯坦得以改善投资环境。例如，在2018-2019年，全球投资活动有所减少，但哈萨克斯坦2018年外国直接投资总额比去年同期增长了15.8％，而在2019年则保持在前一年的水平，总额为240亿美元。

今年第一季度，外国直接投资总额达36亿美元。最大投资国是荷兰（9.883亿美元）、美国（7.449亿美元）和俄罗斯（3.799亿美元）。哈萨克斯坦的主要投资吸引力之一是阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），它是欧亚经济联盟和中亚地区的独特金融机构，旨在支持投资流入和国内金融市场的发展。AIFC具有基于英国法律原则的特殊法律制度，以及基于最佳国际标准的独立监管环境，阿斯塔纳国际金融中心证券交易所（AIX）还提供广泛的服务。

多年来，AIFC已经显示出其作为吸引投资平台的有效性。来自世界42个国家（包括英国、美国、中国、俄罗斯、意大利、芬兰、韩国、新加坡、马来西亚和许多其他国家）的500多家公司已在AIFC注册。AIFC为其成员提供了广泛的金融工具和机制，以实现透明和高效的交易。截至2020年7月，参与公司已投资约4.44亿美元用于金融技术、建筑、农业和制造业的发展。此外，参与成员还宣布有意向哈萨克斯坦经济投资约35亿美元。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在今年9月1日向全体国民发表国情咨文时表示，要有效利用阿斯塔纳国际金融中心的潜力，确保该金融中心成为吸引直接投资和证券投资的关键工具。

因此，在危机环境中，AIFC将在哈萨克斯坦恢复经济增长中发挥关键作用。

【编译：阿拉依】



