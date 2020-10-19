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    14:56, 19 10月 2020 | GMT +6

    地方预算支出全年增长36％

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    哈通社/努尔苏丹/10月19日--据finprom.kz网站消息，2020年1月至8月，我国地方预算支出达到4.7万亿坚戈，比去年同期增长35.5％。

    根据哈萨克斯坦财政部的数据，2020年1月至9月，地方预算支出总计5.6万亿坚戈。

    根据今年前8个月的结果，在全国各州中，突厥斯坦州的支出最大，为5305亿坚戈，比去年同期增长23.1％。其次是阿拉木图市（4445亿坚戈，增长38.6％）和阿拉木图州（4210亿坚戈，增长37.6％）。

    奇姆肯特市（预算支出比去年同期增长1.8倍，达2401亿坚戈）、首都（增长1.5倍，为3279亿坚戈）和卡拉干达州（增长1.5倍，为2941亿坚戈）的预算支出显著增加。

    超过三分之一的地方预算支出的用于教育部门，为1.7万亿坚戈，比去年同期增加35.8％。

    用于住房和公共事业的地方预算支出达到7637亿坚戈，是去年同期的1.6倍。交通和通讯占地方预算支出的8.5％，即4015亿坚戈，比去年同期增长43.1％。

    社会救助和社会保障支出（2352亿坚戈，减少10.1％）、工业、建筑、城市规划和建设活动（259亿坚戈，减少1.9％）和偿债支出（ 5.47亿坚戈，比去年同期减少2.2倍）与去年相比均有所下降。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    哈萨克斯坦 财政预算 统计 经济 黄金储备
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