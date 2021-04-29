全球疫情动态：印度单日感染人数突破36万

哈通社/努尔苏丹/4月28日 —— 美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至北京时间4月28日23时20分，全球新冠肺炎确诊病例上升至148,859,866例，其中死亡病例达到3,138,755例。

美国单日新增确诊病例较高峰期有所好转，但每日仍有数万人感染。目前累计报告32,179,505例新冠肺炎确诊病例，573,452名患者死亡。

欧洲疫情较高峰期整体好转，不过部分国家确诊人数仍维持高位。截至发稿，法国累计确诊5,595,581例、英国4,427,428例、意大利3,981,512例、西班牙3,496,134例、德国3,342,496例。

主要新兴市场国家中，印度单日感染人数持续维持在30万以上，印度（17,997,113例）、巴西（14,441,563例）、俄罗斯（4,732,981例）疫情较严重。美洲阿根廷（2,905,172例）、哥伦比亚（2,804,881例）、墨西哥（2,333,126例）确诊人数居前。

印度卫生部数据28日公布的最新数据显示，印度单日新增新冠感染病例360,960例创出新高，总数接近1800万例。单日新冠死亡增加3293人，亦创出新高，死亡总数超过20万人。

据媒体周三报道，因印度新冠疫情呈暴发式扩散趋势，日本政府拟将印度指定为“变异病毒流行国家”，以强化入境管制，最早或于5月1日开始实施针对印度的入境对策。

英国首相鲍里斯·约翰逊发言人27日表示，英国现在没有多余的新冠疫苗可供运往印度。被问及英国方面是否打算向印度出口疫苗时，约翰逊的发言人说：“现在，我们优先满足国内需要，没有多余疫苗……不过，我们会继续评估。”