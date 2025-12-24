国家元首：阿斯塔纳跻身亚洲36座发达城市

托卡耶夫总统在讲话中表示，今年首都的地区生产总值将达到 340 亿美元。

- 阿斯塔纳目前正处于快速发展阶段，各领域都在积极推进各项工作。今天我们将探讨首都发展面临的一些问题。过去11个月，短期经济指标增长了118.6%。阿斯塔纳在投资、建筑以及中小企业等领域的各项指标均处于领先地位。-他说。

总统还指出，首都走在前列是理所当然的。

- 今年，首都的住房建设面积将达到约500万平方米。这相当于全国住房建设总量的四分之一，是中亚地区其他首都住房建设量的数倍。2025年前11个月，制造业产值达到2.8万亿坚戈，增长7.2%，约合60亿美元。报告期内，贸易额超过10.8万亿坚戈，增长8.4%，约合225亿美元。据我了解，市财政收入税收达4.3万亿坚戈，这笔收入可谓相当可观。-他说。

国家元首表示，2024年阿斯塔纳的地区生产总值略高于15万亿坚戈，约合320亿美元。预计今年的数据将达到340亿美元，甚至350亿美元（17万亿坚戈或更多）。他同时还称，首都官方人口已达160万。

哈萨克斯坦总统讲话中指出，在牛津经济研究院发布的 2025 年亚洲城市排名中，阿斯塔纳位列第 36 位。

- 城市人均GDP令人鼓舞。让我重点谈谈牛津经济研究院的2025指数。该研究从经济、人力资本、生活质量、环境和治理五个方面评估了全球最大的1000个城市。阿斯塔纳在亚洲排名第36位，在全球排名第276位，甚至超过了区域一些知名城市。-他说。

托卡耶夫强调，阿斯塔纳应该成为其他地区的榜样。

- 但我们不能自满，因为我们拥有巨大的潜力。我们必须不断前进。因此，我相信阿斯塔纳明年有机会提升其在该指数中的排名。如此一来，我们在亚洲的排名也将随之提升。我认为我们能够做到。城市经济活动日益活跃，这是一个好趋势。因此，市政府和相关国家机构被赋予了新的任务。-总统说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统今天对首都工业园区进行了视察。

【编译：小穆】