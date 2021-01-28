哈萨克斯坦存款美元化水平下降至37.3%

哈通社/努尔苏丹/1月28日-- 2020年12月，哈萨克斯坦银行系统中的美元化水平下降至37.3％。

据央行新闻消息，2020年12月，银行系统中的存款额环比增加0.7%，银行系统存款总额达22.0897万亿坚戈。

其中，法人存款为1.1297万亿坚戈，减少2.0％，个人存款增加1.0792万亿坚戈，增长3.6％。

12月，本币存款量增长4.0％，至13.8557万亿坚戈。外币存款额减少4.5%，至8.234万亿坚戈。截至2020年12月底，美元化水平下降至37.3％（2019年12月为43.1％）。

报告期内，法人的本币存款增长1.3％，至7.2050万亿坚戈，外币存款减少7.2％，至4.0927万亿坚戈（占法人实体的36.2％）。

个人的本币存款增长7.1％，达6.6507万亿坚戈，外币存款减少1.5％，至4.1414万亿坚戈。

定期存款总额环比增加3.7％，达15.2796万亿坚戈。 其中，本币存款为9.4968万亿坚戈，外币存款为5.7829万亿坚戈。

非银行法人定期本币存款平均利率为7.3％（2019年12月为7.4％），个人存款的为9.2％（9.0％）。

【编译：阿依波塔】