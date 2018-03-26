俄罗斯商场大火已致37人死亡69人失踪

哈通社/阿斯塔纳/3月26日 -- 据新华社消息，俄罗斯西伯利亚南部城市克麦罗沃一家购物中心重大火灾救援工作当地时间26日仍在进行，目前仍有64人下落不明。

"俄罗斯24"新闻频道援引克麦罗沃州紧急情况总局副局长鲍里斯·杰久欣的话报道说，目前火灾现场有600多人参与救援工作。由于坍塌物和浓烟的阻碍，位于购物中心四楼的电影院的一个大厅还无法进入，此外购物中心三、四楼之间也存在较高的坍塌可能性。

杰久欣说，据初步统计，目前仍有64人下落不明，其中包括41名儿童。与克麦罗沃州邻近的托木斯克州和新西伯利亚州的救援队正在赶赴现场进行紧急增援。

俄罗斯总理新闻秘书季马科娃26日表示，俄总理梅德韦杰夫已听取关于克麦罗沃大火现场情况的报告，要求相关部门尽一切可能做好救援工作，向遇难者亲属提供帮助，做好善后工作。俄紧急情况部部长普奇科夫和俄卫生部部长斯克沃尔佐娃已赶往事发地点。

俄罗斯国家杜马（议会下院）安全与反腐委员会副主席维博尔内说，根据现场情况判断，火灾发生后，购物中心内安装的警报器没有发出紧急信号。他认为当前的工作重点不是在立法层面加大处罚，而是提高各级国家机关工作人员的责任心。

俄总统儿童权利全权代表库兹涅佐娃表示，现代化商场普遍建有儿童娱乐设施，必须高度重视对此类儿童聚集场所的安全保护措施。

克麦罗沃一家名叫"冬天的樱桃"的购物中心25日发生火灾，火源位于这栋四层建筑的四楼，起火面积约1500平方米，目前已造成37人死亡，其中包括9名儿童。