阿拉木图市有37 757人接种辉瑞疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月24日--截至1月24日，阿拉木图市累计出现205 667例新冠确诊病例。

阿拉木图市公共卫生管理局局长纳里曼·塔奔巴耶夫在24日召开的会议期间表示，当前该市有1514人在传染病医院接受治疗（其中，42名患者为危重、274名为重症、1089为病情稳定、199名为轻症患者。）

阿拉木图市正在持续开展新冠疫苗的接种工作。

塔奔巴耶夫介绍说，阿拉木图市当前有119个疫苗接种点和包括250名工作人员的140个移动疫苗接种小组。

截至当前，该市已有1 099 187接种疫苗。其中包括24 695名执法人员、35 546(100%)和38 983 (100%)名医务人员。

疫苗接种人口中，有37 757人接种美国辉瑞疫苗, 包括2030名孕妇、8173名哺乳期妇女和27 554名未成年人。

另外，已有116 853人接种新冠加强针，包括18 306名医务人员和6325年龄大于60岁人群。

鉴于奥密克戎毒株的快速转播，阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫下达进一步加强疫苗和加强针的接种工作。

【编译：阿依波塔】