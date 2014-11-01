马航370 失踪者家属首次起诉马航及政府

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，马来西亚失踪航班马航370一名乘客的家属向马航和马来西亚政府提出起诉。

这是马航370今年3月8日失踪后首起在马来西亚提出的法律诉讼案。 起诉书指责马来西亚民航局失职，未能在航班失踪后及时试图与航班取得联系。 马航370从吉隆坡起飞，飞往北京，机上载有239名乘客和机组人员。 马籍失踪乘客余运亨的两个未成年儿子的代表律师向吉隆坡高级法庭提交了诉讼状。 两个少年分别为13岁和11岁。他们控告马航违约，未能采取一切措施保证航班的安全。同时指控民航局、移民局和马来西亚空军严重失职。 代表律师阿鲁南说，"我们已经等待了八个月。 在和不同专家商讨之后，我们认为有足够的证据提出起诉。" 他还说，在科技发达的今天，一架大飞机能够如此不见踪影，难以令人接受。 两个少年同时要求得到索赔，包括精神痛苦和收入减少。但是律师团没有透露具体索赔数字。 今年三月，一个美国律师事务所代表失踪乘客家属提出民事诉讼，但是法官没有受理，说这是不恰当的诉讼。 一名中国乘客的家属王先生表示，很多中国家庭都雇用了律师，但是他认为到目前为止还没有人正式提出起诉。 马航370上有153名中国乘客。 王先生说大家会研究法律看是否可以在马来西亚提出诉讼。但是他承认，在不知道飞机在何处，又没有证据的情况下，起诉马来西亚政府和军方会相当困难。 马来西亚政府认为马航370在南印度洋远离澳大利亚城市珀斯的海域终止。 但是到目前为止没有人对飞机为什么偏离航线或者结局作出解释。 尽管在澳大利亚协调下多方进行了大规模的搜索，但是没有找到任何飞机残骸。 一些法律专家认为，这可能会妨碍诉讼案件，因为揣则的空间太大。 目前搜寻努力还在进行。