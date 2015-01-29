哈通社阿斯塔纳1月29日电，据BBC报道，马来西亚政府正式宣布失踪的马航MH370"失事"，并且说坠机事件没有幸存者。

马航MH370客机2014年3月8日在飞往北京途中失踪。



官员说水下搜索仍然在进行，但是推断客机上的239人无人生还。



尽管在南印度洋进行了大规模的国际搜索，但仍然没有找到飞机残骸。



马来西亚政府一度认为马航MH370在南印度洋远离澳大利亚城市珀斯的海域消失。目前仍然不清楚飞机为何偏离航线。



马来西亚民航局局长拉赫曼说，宣布马航MH370失事的结论有助于遇难者家属翻过这一页，而且从航空公司得到赔偿。



真相不清



但是马航MH370客机上乘客飞利浦•伍德的伴侣莎拉•巴克对马来西亚的宣布表示愤怒，她说马来西亚在撒谎。



"飞机坠毁是可能的。但是没有证据证明这点，直到证据出现前，我们不能相信他们。"



一些遇难者家属指责马来西亚政府和马来西亚航空公司对马航MH370最初偏离航线做出的反应混乱而且不符合标准，后来他们又试图掩盖。



不过马来西亚和马航强烈否认上述指责。



马来西亚当局表示，卫星数据显示飞机偏离航线飞往印度洋南部，他们认为这是飞机上的人员"故意"为之。



尽管澳大利亚和其他国家仍然在搜索，但是到目前为止还没有找到任何确凿的证据。



从吉隆坡开往北京的马航MH370消失仍然是民航史上的谜团。