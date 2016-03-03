非洲东南海岸外发现疑似马航370残骸

哈通社阿斯塔纳3月3日电 据BBC报道,非洲东南部国家莫桑比克海岸外发现疑似马航MH370航班残骸，调查人员正在对这片残骸的图像进行分析。

马来西亚航空公司MH370航班2014年3月在从马来西亚首都吉隆坡飞往中国首都北京途中失踪，机上239人下落不明。

据美国全国广播公司（NBC）报道，这片据称在莫桑比克海岸外一处沙洲发现的残骸很可能属于一架波音777飞机。

已经查看过残骸照片的马来西亚、澳大利亚和美国调查人员表示，最新发现的这片残骸来自于波音777飞机的可能性非常大。

NBC报道说，这个残片是由一直追踪MH370调查工作的一名美国人发现的。

莫桑比克当局表示，他们不能提供有关这个残片的进一步消息。

马来西亚交通部长廖中莱说，根据初步报告，残骸很有可能来自波音777客机，但是否属于MH370，暂时未有定论，马来西亚民航局正在与澳洲相关部门合作取回残骸，呼吁外界避免过度揣测。

此前在同一地区的法属留尼汪岛曾发现一片MH370航班残骸，也是唯一得到确认属于这架失踪航班的残骸。

根据卫星通讯数据判断，MH370已经坠毁在印度洋。