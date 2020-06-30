哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟数据，截止2020年1月1日，哈全国轻型汽车登记数量为370万辆。

统计显示，阿拉木图市轻型汽车登记数量达60.95万辆，占比16.4%，平均使用年限约17年；努尔苏丹市轻型汽车数量约为阿拉木图市的一半，平均使用年限约14年。

哈全国各地区汽车平均使用年限均超过10年，其中9个地区平均年限超过20年。

在各地区当中，江布尔州汽车平均使用年限最长，达25.2年；阿特劳州最短，为12.3年。

哈全国汽车平均使用年限高达19.9年。

2020年1-4月，哈全国新登记汽车31.84万辆。

其中，29.66万辆为二手车，69%的二手车使用年限超过10年。

其中，20年车龄以上占比达43%（127570辆），11-20年车龄占比为25.9%（76941辆），8至10年车龄占比9.7%（28868辆），4-7年车龄占比16.8%（49759辆），1-3年车龄占比4.4%（13102辆），不足1年车龄占比为0.1%（331辆）。

【编译：木合塔尔·木拉提】