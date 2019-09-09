联合国总部放置3758个书包：每一只书包代表一名2018年在冲突中丧生的儿童

哈通社/努尔-苏丹/9月9日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会8日在纽约总部的北草坪为一个特殊的装置艺术作品揭幕，这个由3758只蓝色书包组成的装置作品，象征了2018年全球在冲突地区丧生的儿童。一行行整齐排列的书包让人联想起墓地，每一只书包都代表着一个在无谓的冲突中不幸夭折的年幼生命。

这一装置艺术作品的展示将持续到9月10日，新一届联大开幕之前。现在正值新学年开始，儿基会借此向世界各国领导人发出了呼唤和平的强烈信息。

儿基会执行主任福尔说：«联合国儿童基金会的书包一直是希望和儿童未来潜力的象征。只有两周时间，参加联合国大会的世界领导人就将庆祝《儿童权利公约》 通过30周年。这个装置将是对他们的一次提醒。»

根据秘书长2019年儿童与武装冲突年度报告， 去年冲突地区有超过12万名儿童遭到杀害或是重伤致残。 这是自联合国开始监测和报告这一严重违法行为以来的最高数字。而这些还只是经过确认的事件，实际的数字可能要高得多。

在阿富汗、中非共和国、索马里、南苏丹、叙利亚和也门等地的冲突中，儿童付出了最为沉重的代价。冲突各方持续大规模使用爆炸性武器，如空袭、地雷、迫击炮、简易爆炸装置、火箭弹、集束弹药和炮击，造成了武装冲突中绝大多数的儿童伤亡。

福尔说：«有许多孩子在本周迎来了新学期，我们在此关注在冲突地区遇害的数千名儿童，他们在世界各地的家人、班级和社区将永远不会忘记这一痛苦的损失。过去30年间，儿童事业获得的显著成就清楚地表明，如果我们有政治意愿将儿童放在首位，我们就能够取得成果。»