韩国新增376例新冠确诊病例 累计3526例

哈通社/努尔苏丹/3月1日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部1日通报，截至上午9点，韩国新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例376例，累计确诊3526例。

死亡病例较前一天没有变化，为17例。治愈并解除隔离病例新增2例，为30例。

累计确诊病例中，3083例发生在大邱和庆尚北道地区。另外，京畿道84例，首尔市82例，釜山市81例，庆尚南道62例，忠清南道60例，蔚山市17例，大田市13例，忠清北道11例，光州市9例，江原道7例，仁川市6例，全罗北道5例，全罗南道3例，济州道2例，世宗市1例。

与新天地大邱教会有关的确诊病例累计1557例，与庆尚北道清道大南医院有关的确诊病例累计119例。前一天下午新增的确诊病例的感染途径尚未分类，因此未列入该统计。

截至目前，除确诊者之外有9.3459万人接受了新冠病毒检测，其中6.1037万人的检测结果呈阴性，其余3.2422万人的检测结果尚未出炉。

韩国中央防疫对策本部每天上午10时和下午5时分别公布截至当天上午9时和下午4时的疫情信息。