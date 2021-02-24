中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:49, 24 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦在空气质量排名中位居第37位

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/2月24日 – 哈萨克斯坦在全球空气质量污染程度排名中位居的37位。

    根据 世界空气质量指数项目 提供的最新数据，在全球134个国家当中，哈萨克斯坦的空气质量与空气污染指数（AQI）为104，属于轻度污染。

    空气质量与空气污染指数分为六个级别，数值越低则空气质量越好。

    六个级别分别是：一级 优（0~50）、二级 良（50~100） 、三级 轻度污染（101~150）、四级 中度污染（151~200）、五级 重度污染（201~300）、六级 严重污染（300+）。

    哈萨克斯坦的整体空气质量评级处于第三级，即轻度污染。

    在该排名中排名前三位，即空气质量最差的三个国家分别是印度（AQI指数559）、孟加拉（AQI指数426）和乍得（AQI指数331）。

    中国的AQI指数为178，排名第11位。美国（AQI指数142）和俄罗斯（AQI指数141）分别排名第26和第27位。

    在对哈萨克斯坦各城市的具体数据分析中，阿拉木图市空气质量最差，AQI指数为164，首都努尔苏丹为153，空气质量最好的城市是塔拉兹（AQI指数25）.

    世界空气质量指数项目是一个非营利性项目，始于2007年。其宗旨是提高公民的空气污染意识，并提供统一的全球空气质量信息。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 环保 社会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!